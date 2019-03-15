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Вихідця з України підозрюють у найгучнішому освітньому скандалі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Виходець з України може бути замішаний у гучному скандалі у США із шахрайством при вступі до престижних вузів. Ігор Дворський з Вест Голлівуд брав участь у схемі, яку називають найбільшою в історії вищої освіти США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Вихідця з України підозрюють у найгучнішому освітньому скандалі США

Дворського звинувачують у тому, що він брав хабарі та надавав сприяння з проходженням іспитів, результати яких враховувались при вступі до престижних вузів країни. Водночас, публікація на сайті Beverly Press від 2010-го року, відзначала, що повний тезка обвинуваченого Ігор Дворський є освітянином у США.

Відповідно до статті, у 2010-му році Ігор Дворський працював у школі, яку створила його мати Еліна, яка "довгий час працювала в освіті в Україні". Ймовірно, може йтись про ту саму особу. Сайт школи створеної Дворською переправляє на сайт West Hollywood College Preparatory School. У якості місця роботи Дворського обвинувачення вказує West Hollywood Test Center.

Поки невідомо, чи був обвинувачений Ігор Дворський співробітником West Hollywood College Preparatory School.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 12 березня звинуватило понад 30 заможних людей, у тому числі дві телезірки, у виплаті хабарів за можливість їхніх дітей навчатися у престижних університетах. Про це повідомило видання The Washington Post. Згідно зі звинуваченнями, абітурієнти нечесно складали іспити, а також їх нібито приймали в університети як спортсменів, якими вони не були.

Звинувачення також висунуто: особам, на яких було покладено власне прийом екзаменів результати, яких враховувались при ухваленні рішення щодо вступу до університетів; спортивних тренерів, яких звинувачують у фабрикації спортивних досягнень абітурієнтів (у США спортивні успіхи можуть полегшити вступ особи до університету, якщо у ньому приділяється особлива увага розвитку певного виду спорту), та радникам з вступу до університетів. Останнім закидається те, що вони координували весь процес.

Учасники та організатори схеми допомагали вступити до престижних вузів США, включно з Єльським університетом та Університетом Південної Каліфорнії.

Як відзначало видання The New York Times, в центрі скандалу перебувають організації Edge College & Career Network та Key Worldwide Foundation, які, за твердженнями обвинувачення, діяли спільно. Вони буцімто допомагали студентам махлювати на іспитах, та платили хабарі спортивним тренерам, які могли сприяти вступу до університетів.

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