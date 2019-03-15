Вихідця з України підозрюють у найгучнішому освітньому скандалі США

КИЇВ. 15 березня. УНН. Виходець з України може бути замішаний у гучному скандалі у США із шахрайством при вступі до престижних вузів. Ігор Дворський з Вест Голлівуд брав участь у схемі, яку називають найбільшою в історії вищої освіти США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".