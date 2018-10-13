На выходных в Украине ожидается ясная и теплая погода

Ветер юго-восточный. 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 3-9 градусов тепла. днем 13-19 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 6-13 градусов тепла, днем ​​17-23 градуса тепла.

Как ранее информировал УНН, в Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года. Согласно распоряжению правительства, рабочий день - понедельникам - 31 декабря украинцы отработают в субботу 29 декабря. Кроме того, накануне граждане будут иметь еще три выходных дня - 23, 24 и 25 декабря.