На выходных в Украине ожидается ясная и теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. 13 октября и 14 октября, на Покров и в День защитника Украины, в большинстве областей ожидается сухая повитярна масса. Дождей не предвидится. Ночью и утром местами вероятные туманы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер юго-восточный. 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 3-9 градусов тепла. днем 13-19 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 6-13 градусов тепла, днем 17-23 градуса тепла.
Как ранее информировал УНН, в Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года. Согласно распоряжению правительства, рабочий день - понедельникам - 31 декабря украинцы отработают в субботу 29 декабря. Кроме того, накануне граждане будут иметь еще три выходных дня - 23, 24 и 25 декабря.