Вихідними в Україні очікується ясна та тепла погода

Вітер південно-східний. 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі 3-9 градусів тепла. вдень 13-19 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі 6-13 градусів тепла, вдень 17-23 градуси тепла.

Як раніше інформував УНН, в Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року. Згідно з розпорядженням уряду, робочий день — понеділк — 31 грудня українці відпрацюють у суботу 29 грудня. Крім того, напередодні громадяни матимуть ще три вихідних дні — 23, 24 і 25 грудня.