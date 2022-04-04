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Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта

Киев • УНН

 • 93766 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинская разведка обнародовала документы, которые свидетельствуют, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат и это лишь одна из проблем в армии оккупанта, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта

Детали

По данным разведки, получены документы, которые свидетельствуют, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение относительно обращения российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая взамен предоставить дополнительные выходные. При этом, запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство по таким попыткам.

Также из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены незаконно направленные в Украину срочники. Впрочем, документ не содержит указаний вернуть солдат домой.

Также российское командование приказывает составить отдельный список военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Документ подписан заместителем командующего Южного военного округа Петром Гибертом.

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