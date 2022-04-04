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Вихідні замість грошей та заборона скаржитись: розвідка оприлюднила документи про проблеми в армії окупанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українська розвідка оприлюднила документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат і це лише одна із проблем в армії окупанта, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Вихідні замість грошей та заборона скаржитись: розвідка оприлюднила документи про проблеми в армії окупанта

Деталі

За даними розвідки, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.

Також із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому.

Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України.

Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

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