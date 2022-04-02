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Отруєні пиріжки та алкоголь: після "пригощань" в Україні понад 500 окупантів опинились у лікарнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні окупантів труять місцеві жителі та алкоголь - у результаті понад 500 російських військових опинились у лікарнях, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Отруєні пиріжки та алкоголь: після "пригощань" в Україні понад 500 окупантів опинились у лікарнях

Деталі

За даними розвідки, українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.

Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", додали у ГУР.

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