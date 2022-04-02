Отравленные пирожки и алкоголь: после "угощений" в Украине более 500 оккупантов оказались в больницах

Детали

По данным разведки, украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется.

Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах вследствие тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", добавили в ГУР.