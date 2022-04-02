Отравленные пирожки и алкоголь: после "угощений" в Украине более 500 оккупантов оказались в больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине оккупантов травят местные жители и алкоголь - в результате более 500 российских военных оказались в больницах, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Детали
По данным разведки, украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется.
Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах вследствие тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.
Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", добавили в ГУР.