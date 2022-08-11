Выходные с дождями и шквалами: каким областям не повезет с погодой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В эти выходные в большинстве областях Украины синоптики прогнозируют дожди, на западе будут шквалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
В течение следующих трех суток в западных областях будут умеренные дожди и грозы, местами – значительные. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-16 °, днем 20-26 °, в Закарпатье – до 29 °.
На остальной территории будут кратковременные дожди, местами грозы.
13-14 августа в восточных областях без осадков. Температура ночью 16-22°, днем 23-28°.
В южной части 27-32°, на востоке страны 30-36°.
В Киевской области завтра
Кратковременные дожди, местами грозы.
Температура ночью 16-19°, днем 23-26°.