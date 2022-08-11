Вихідні з дощами та шквалами: яким областям не пощастить з погодою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Цими вихідними у більшості областях України синоптики прогнозують дощі, на заході будуть шквали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Протягом наступних трьох діб у західних областях будуть помірні дощі та грози, місцями – значні. В окремих районах прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-16°, вдень 20-26°, на Закарпатті – до 29°.
На решті території будуть короткочасні дощі, місцями грози.
13-14 серпня у східних областях без опадів. Температура вночі 16-22°, вдень 23-28°.
У південній частині 27-32°, на сході країни 30-36°.
На Київщині завтра
Короткочасні дощі, місцями грози.
Температура вночі 16-19°, вдень 23-26°.