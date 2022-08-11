Вихідні з дощами та шквалами: яким областям не пощастить з погодою

Деталі

Протягом наступних трьох діб у західних областях будуть помірні дощі та грози, місцями – значні. В окремих районах прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-16°, вдень 20-26°, на Закарпатті – до 29°.

На решті території будуть короткочасні дощі, місцями грози.

13-14 серпня у східних областях без опадів. Температура вночі 16-22°, вдень 23-28°.

У південній частині 27-32°, на сході країни 30-36°.

На Київщині завтра

Короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 16-19°, вдень 23-26°.