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Выход на замену Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Кубка Англии

Киев • УНН

 • 25861 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В четвертьфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" сборника Украины Александра Зинченко встречался на выезде с представителем Чемпионшипа - "Суонси", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Выход на замену Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Кубка Англии

Украинский футболист начал поединок в запасе и появился на поле на 57-й минуте, когда его команда сенсационно уступала со счетом 0:2. После этого гости сумели забить три мяча и одержать волевую победу - 3:2.

В этом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 21 матч, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Добавим, что в полуфинал также прошел "Уотфорд", переиграв "Кристал Пэлас" 2: 1.

Напомним, английский "Манчестер Сити" захотел пролонгировать контракт с украинским футболистом Александром Зинченко.

Украинские Национальные Новости

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