Выход на замену Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Кубка Англии

Украинский футболист начал поединок в запасе и появился на поле на 57-й минуте, когда его команда сенсационно уступала со счетом 0:2. После этого гости сумели забить три мяча и одержать волевую победу - 3:2.

В этом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 21 матч, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Добавим, что в полуфинал также прошел "Уотфорд", переиграв "Кристал Пэлас" 2: 1.

Напомним, английский "Манчестер Сити" захотел пролонгировать контракт с украинским футболистом Александром Зинченко.