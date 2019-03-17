Выход на замену Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В четвертьфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" сборника Украины Александра Зинченко встречался на выезде с представителем Чемпионшипа - "Суонси", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Украинский футболист начал поединок в запасе и появился на поле на 57-й минуте, когда его команда сенсационно уступала со счетом 0:2. После этого гости сумели забить три мяча и одержать волевую победу - 3:2.
В этом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 21 матч, забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Добавим, что в полуфинал также прошел "Уотфорд", переиграв "Кристал Пэлас" 2: 1.
Напомним, английский "Манчестер Сити" захотел пролонгировать контракт с украинским футболистом Александром Зинченко.