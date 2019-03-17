Вихід на заміну Зінченка допоміг “Манчестер Сіті” вийти у півфінал Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У чвертьфіналі Кубку Англії “Манчестер Сіті” збірника України Олександра Зінченка зустрічався на виїзді з представником Чемпіоншипу — “Суонсі”, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Український футболіст розпочав поєдинок у запасі й з’явився на полі на 57-й хвилині, коли його команда сенсаційно поступалася з рахунком 0:2. Після цього гості зуміли забити три м’ячі й здобути вольову перемогу — 3:2.
У цьому сезоні Зінченко провів у складі “Манчестер Сіті” 21 матч, забив один м’яч та віддав п’ять результативних передач.
Додамо, що до півфіналу також пройшов “Уотфорд”, перегравши “Крістал Пелас” 2:1.
Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" забажав пролонгувати контракт з українським футболістом Олександром Зінченком.