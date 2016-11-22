С завтрашнего дня временно закроют движение киевского троллейбуса №41
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С завтрашнего дня в связи с ремонтом контактной сети на ул. Победы закрывается движение троллейбусного маршрута №41. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"23 ноября 2016 года с 00:00 до 05:00 в связи с ремонтом контактной сети на ул. Победы закрывается движение троллейбусного маршрута № 41", - говорится в сообщении.
Последние отправления троллейбусов будут выполняться следующим образом:
"ст. м. "Святошин" - 23:45;
"ул. Тулузы" - 00:06.