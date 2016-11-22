Відзавтра тимчасово закриють рух київського тролейбусу №41
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Відзавтра у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Перемоги закривається рух тролейбусного маршруту №41. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“23 листопада 2016 року з 00:00 до 05:00 у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Перемоги закривається рух тролейбусного маршруту № 41”, — йдеться в повідомленні.
Останні відправлення тролейбусів будуть виконуватися наступним чином:
“Ст. м. “Святошин” — 23:45;
“Вул. Тулузи” — 00:06.