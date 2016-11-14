С завтрашнего дня личный состав Нацполиции перейдет на усиленный режим несения службы

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, с 15 по 27 ноября на территории Киева запланирован ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. Кроме того 15 ноября в Харькове состоится футбольный матч между сборными Украины и Сербии. Поэтому, к обеспечению охраны общественной безопасности будут привлечены военнослужащие Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, эксперты-взрывотехники.

В то же время, поскольку ожидается перемещение значительного количества граждан, будут усилены меры безопасности на автодорогах, а полиция будет нести службу в усиленном режиме до 27 ноября.