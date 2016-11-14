Відзавтра особовий склад Нацполіції перейде на посилений режим несення служби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. З 15 по 27 листопада 2016 року на території Києва та Харкова запланована низка заходів за участі значної кількості громадян. У зв'язку з цим голова Національної поліції Хатія Деканоідзе підписала відповідний наказ щодо переведення всіх сил та засобів поліції на посилений варіант службової діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, з 15 по 27 листопада на території Києва запланована низка заходів за участю значної кількості громадян. Крім того 15 листопада у Харкові відбудеться футбольний матч між збірними України та Сербії. Тому, до забезпечення охорони публічної безпеки будуть залучені військовослужбовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, експерти-вибухотехніки.
Водночас, оскільки очікується переміщення значної кількості громадян, будуть посилені заходи безпеки на автошляхах, а поліція нестиме службу у посиленому режимі до 27 листопада.