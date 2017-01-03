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С завтрашнего дня НБУ снизит предельную сумму наличных расчетов для физлиц

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января 2017 года предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 25.11.2016 № 407 “О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Украины от 06 июня 2013 года № 210 “Об установлении предельной суммы расчетов наличными”.

Так, постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.

В то же время, физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн., путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

При этом, безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме. Вместе с тем, предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

В ведомстве отметили, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не доставит неудобств гражданам и не будет касаться ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).

При этом, в Нацбанке отметили, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных денег в экономике (отношение М0 к ВВП) в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 года сократился до 14,6%).

Напомним, 4 августа 2016 года в Нацбанке планировали ограничить наличные расчеты до 50 тыс. грн в день.

 

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