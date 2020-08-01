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Отток футболистов: "Мариуполь" объявил о завершении сотрудничества с двумя игроками

Отток футболистов: "Мариуполь" объявил о завершении сотрудничества с двумя игроками

Киев  •  УНН

 • 8271 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Клуб Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" объявил о завершении сотрудничества с двумя футболистами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Игорь Тищенко и Павел Полегенько больше не являются игроками ФК “Мариуполь”. Контракты футболистов подошел к завершению.

Тищенко является воспитанником “Мариуполя”. Всего в Украинской Премьер-лиге за родную команду спортсмен провел 197 матчей и забил 14 голов. В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. Также Тищенко — чемпион Первой лиги и полуфиналист Кубка Украины.

Полегенько провел в “Мариуполе” два сезона. Первую игру в футболке азовской команды хавбек провел 22 июля 2018 против луганской “Зари”. На счету защитника 1 гол, 38 матчей, за азовцев в чемпионате Украины. А также 4 матча в квалификации Лиги Европы и 4 игры в Кубке Украины.

Напомним, что ранее состояние приазовцев покинули остальные трое игроков.

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