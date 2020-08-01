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Троє футболістів покинули склад "Маріуполя"

Троє футболістів покинули склад "Маріуполя"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Троє гравців ФК "Маріуполь" покинули стан приазовського клубу через те, що контракти спортсменів підійшли до завершення. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.

В цілому Яворський провів у “Маріуполі” 10 сезонів, 228 матчів і забив 8 голів: 166 поєдинків у Прем’єр-лізі (2 голи), 49 матчів у Першій лізі (3 голи), 8 ігор в Кубку України (2 голи), 5 матчів в Лізі Європи (1 гол). Він двічі в складі команди виграв чемпіонат Першої ліги (2007/08, 2016/17).

Фомін входить в число кращих бомбардирів команди в Прем’єр-лізі. Форвард у 105 матчах в елітному дивізіоні забив 25 м’ячів. Також в активі 34-річного нападника 2 голи в кваліфікації Ліги Європи (4 матчі) і 9 м’ячів (20 ігор) в Першій лізі за азовців. У Маріуполі гравець виступав з 2011 року (з перервами) і в цілому провів 7 сезонів. Фомін є чемпіоном Першої ліги і півфіналістом Кубка України у складі нашої команди.

Відзначимо, що Федорчук провів в “Маріуполі” два сезони. Першу гру у футболці азовської команди хавбек зіграв 19 серпня 2018 року проти полтавської “Ворскли”. На рахунку півзахисника 4 голи, 49 матчів за азовців в чемпіонаті України, 3 матчі в Кубку України і 2 поєдинки у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що “Маріуполь” також звільнив головного тренера клубу.

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