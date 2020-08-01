Трое футболистов покинули состав "Мариуполя"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Трое игроков ФК "Мариуполь" покинули состав приазовского клуба из-за того, что контракты спортсменов подошли к завершению. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
В целом Яворский провел в “Мариуполе” 10 сезонов, 228 матчей и забил 8 голов: 166 поединков в Премьер-лиге (2 гола), 49 матчей в Первой лиге (3 гола), 8 игр в Кубке Украины (2 гола) 5 матчей в Лиге Европы (1 гол). Он дважды в составе команды выиграл чемпионат Первой лиги (2007/08, 2016/17).
Фомин входит в число лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге. Форвард в 105 матчах в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев. В Мариуполе игрок выступал с 2011 года (с перерывами) и в общей сложности провел 7 сезонов. Фомин является чемпионом Первой лиги и полуфиналистом Кубка Украины в составе нашей команды.
Отметим, что Федорчук провел в “Мариуполе” два сезона. Первую игру в футболке азовской команды хавбек сыграл 19 августа 2018 года против полтавской “Ворсклы”. На счету полузащитника 4 гола, 49 матчей за азовцев в чемпионате Украины, 3 матча в Кубке Украины и 2 поединка в квалификации Лиги Европы.
Напомним, что “Мариуполь” также уволил главного тренера клуба.