Трое футболистов покинули состав "Мариуполя"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100334 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113781 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144886 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114541 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137902 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103442 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102752 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105021 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102258 просмотра

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Трое футболистов покинули состав "Мариуполя"

Трое футболистов покинули состав "Мариуполя"

Киев  •  УНН

 • 9376 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Трое игроков ФК "Мариуполь" покинули состав приазовского клуба из-за того, что контракты спортсменов подошли к завершению. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

В целом Яворский провел в “Мариуполе” 10 сезонов, 228 матчей и забил 8 голов: 166 поединков в Премьер-лиге (2 гола), 49 матчей в Первой лиге (3 гола), 8 игр в Кубке Украины (2 гола) 5 матчей в Лиге Европы (1 гол). Он дважды в составе команды выиграл чемпионат Первой лиги (2007/08, 2016/17).

Фомин входит в число лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге. Форвард в 105 матчах в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев. В Мариуполе игрок выступал с 2011 года (с перерывами) и в общей сложности провел 7 сезонов. Фомин является чемпионом Первой лиги и полуфиналистом Кубка Украины в составе нашей команды.

Отметим, что Федорчук провел в “Мариуполе” два сезона. Первую игру в футболке азовской команды хавбек сыграл 19 августа 2018 года против полтавской “Ворсклы”. На счету полузащитника 4 гола, 49 матчей за азовцев в чемпионате Украины, 3 матча в Кубке Украины и 2 поединка в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что “Мариуполь” также уволил главного тренера клуба.

Украинские Национальные Новости

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