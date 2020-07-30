"Маріуполь" звільнив головного наставника команди

Головний тренер Олександр Бабич і його тренерський штаб у складі Юрія Беньо, Олександра Лавренцова, Олександра Малахова і Володимира Белакова завершили свою роботу в ФК “Маріуполь”.

Бабич очолював “Маріуполь” протягом 3-х сезонів, під його керівництвом команда провела 101 матч. За цей період азовська команда повторила практично всі свої історичні максимальні досягнення. Двічі “Маріуполь” досягав півфінальній стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверту сходинку в чемпіонаті України.

Додамо, що в активі Бабича 28 перемог, 23 нічиї і 36 поразок в матчах УПЛ на чолі приазовців.