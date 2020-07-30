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19 березня, 18:42 • 46587 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100472 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101343 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116996 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123487 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120305 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155948 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124785 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123913 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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"Маріуполь" звільнив головного наставника команди

"Маріуполь" звільнив головного наставника команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. ФК "Маріуполь" оголосив про звільнення з посади головного тренера команди Олександра Бабича, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Головний тренер Олександр Бабич і його тренерський штаб у складі Юрія Беньо, Олександра Лавренцова, Олександра Малахова і Володимира Белакова завершили свою роботу в ФК “Маріуполь”.

Бабич очолював “Маріуполь” протягом 3-х сезонів, під його керівництвом команда провела 101 матч. За цей період азовська команда повторила практично всі свої історичні максимальні досягнення. Двічі “Маріуполь” досягав півфінальній стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверту сходинку в чемпіонаті України.

Додамо, що в активі Бабича 28 перемог, 23 нічиї і 36 поразок в матчах УПЛ на чолі приазовців.

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