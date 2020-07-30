"Мариуполь" уволил главного наставника команды
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. ФК "Мариуполь" объявил об увольнении с поста главного тренера команды Александра Бабича, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Главный тренер Александр Бабич и его тренерский штаб в составе Юрия Бене, Александра Лавренцова, Александра Малахова и Владимира Белакова завершили свою работу в ФК “Мариуполь”.
Бабич возглавлял “Мариуполь” в течение 3-х сезонов, под его руководством команда провела 101 матч. За этот период азовская команда повторила практически все свои исторические максимальные достижения. Дважды “Мариуполь” достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы, и один раз занимал четвертое место в чемпионате Украины.
Добавим, что в активе Бабича 28 побед, 23 ничьих и 36 поражений в матчах УПЛ во главе приазовцев.