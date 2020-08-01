Відтік футболістів: "Маріуполь" оголосив про завершення співпраці з двома гравцями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Клуб Української Прем'єр-ліги "Маріуполь" оголосив про завершення співпраці з двома футболістами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Ігор Тищенко та Павло Полегенько більше не є гравцями ФК “Маріуполь”. Контракти футболістів добіг до завершення.
Тищенко є вихованцем “Маріуполя”. Всього в Українській Прем’єр-лізі за рідну команду спортсмен провів 197 матчів і забив 14 голів. В активі футболіста 5 матчів у кваліфікації Ліги Європи, 14 ігор в Кубку України і 22 поєдинки (2 голи) в Першій лізі. Також Тищенко — чемпіон Першої ліги і півфіналіст Кубка України.
Полегенько провів в “Маріуполі” два сезони. Першу гру у футболці азовської команди хавбек провів 22 липня 2018 проти луганської “Зорі”. На рахунку захисника 1 гол, 38 матчів, за азовців в чемпіонаті України. А також 4 матчі в кваліфікації Ліги Європи і 4 гри в Кубку України.
Нагадаємо, що раніше стан приазовців покинули інші троє гравців.