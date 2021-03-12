Отстраненный заместитель Кличко Поворозник вернулся на работу в КГГА

Цитата:

"Друзья! Возвращаюсь... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей", - написал Николай Поворозник в Facebook.

Детали

В КГГА отметили, что подписано соответствующее распоряжение Киевского городского головы № 111.

Почему было отстранение

В апреле 2020 года Поворозника в СМИ связали с делом, которое касается взятки в 125 тыс. долл.

После этого Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Позже Поворозник сообщал в соцсетях о завершении досудебного расследования дела, с которой почти год назад связывали его имя. Сейчас материалы производства направлены в суд с обвинительным актом. Согласно опубликованному им письму от Службы безопасности Украины Николай Поворозник не является стороной или участником вышеупомянутого уголовного производства.