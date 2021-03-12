Відсторонений заступник Кличка Поворозник повернувся на роботу у КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Микола Поворозник повернувся до виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації після майже року відсторонення у зв'язку з кримінальним провадженням, з яким його пов'язували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
Цитата:
“Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів”, — написав Микола Поворозник у Facebook.
Деталі
У КМДА зауважили, що підписано відповідне розпорядження Київського міського голови № 111.
Чому було відсторонення
У квітні 2020 року Поворозника у ЗМІ пов'язали зі справою, яка стосується хабаря у 125 тис. дол.
Після цього Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.
Згодом Поворозник повідомляв у соцмережах про завершення досудового розслідування справи, з якою майже рік тому пов’язували його ім’я. Наразі матеріали провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Згідно з опублікованим ним листом від Служби безпеки України, Микола Поворозник не є стороною або учасником вище згадуваного кримінального провадження.