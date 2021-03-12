Відсторонений заступник Кличка Поворозник повернувся на роботу у КМДА

Цитата:

“Друзі! Повертаюся... Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів”, — написав Микола Поворозник у Facebook.

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У КМДА зауважили, що підписано відповідне розпорядження Київського міського голови № 111.

Чому було відсторонення

У квітні 2020 року Поворозника у ЗМІ пов'язали зі справою, яка стосується хабаря у 125 тис. дол.

Після цього Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

Згодом Поворозник повідомляв у соцмережах про завершення досудового розслідування справи, з якою майже рік тому пов’язували його ім’я. Наразі матеріали провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Згідно з опублікованим ним листом від Служби безпеки України, Микола Поворозник не є стороною або учасником вище згадуваного кримінального провадження.