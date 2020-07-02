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Отставка главы НБУ не должна влиять на макроэкономическую стабильность Украины - Марченко

Отставка главы НБУ не должна влиять на макроэкономическую стабильность Украины - Марченко

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность в Украине. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Министерство финансов будет и дальше проводить рассудительного фискальную политику. Мы надеемся на то, что Национальный банк также с нами будет сотрудничать в проведении своей монитарной политики, независимо от того, кто будет руководителем. Я считаю, что отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства. Сейчас как никогда у нас есть достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность", - сказал министр.

По его словам, на 1 июля на едином казначейском счете Украины "беспрецедентно большой объем средств" - 75 млрд грн. в гривне и более 1 млрд долл. США в валюте.

Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".

2 июля Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №3772 об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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