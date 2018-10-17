Процент сторонников "русского мира" на оккупированном Донбассе снижается - Наев

“За годы, прошедшие с начала боевых действий на Востоке Украины, в мировоззрении местного населения многое изменилось. Все больше жителей этого региона считают себя украинцами и ассоциируют свое будущее с Украиной. Так, Донбасс имеет свою специфику. Здесь сказываются разные факторы: и влияние российской пропаганды, и определенные нюансы исторического развития этого индустриального региона, и многие другие факторы. И хотя российская пропагандистская машина и дальше пытается делать свое „черное“ дело, процент сторонников „русского мира“ на временно оккупированных территориях снижается”, — заверил он.

Наев объяснил, что это происходит из-за тотального обнищания, отсутствия работы и приличной зарплаты, космических цен на все, начиная с продуктов питания и заканчивая товарами широкого потребления и бытовой техникой.

“Все это отнюдь не способствует повышению доверия к оккупационным администрациям, управляемых Кремлем”, — добавил командующий ООС.

Напомним, в ООС перечислили типы российского оружия в руках боевиков на Донбассе.