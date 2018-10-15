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В ООС перерахували типи російської зброї в руках бойовиків на Донбасі

В ООС перерахували типи російської зброї в руках бойовиків на Донбасі

Київ • УНН

 • 13187 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Бойовики на Донбасі використовують десятки типів озброєння російського виробництва, у тому числі новітні системи, які ще не прийняті на озброєння до Збройних сил Російської Федерації і проходять "випробування" на сході України. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про заявив командувач ООС Сергій Наєв, передає УНН.

"Зокрема, підтверджено, що з 2014 року й до сьогодні були передані танки модифікацій Т-72Б (зразок 1989 року), Т-72БА (1999 рік), Т-72Б3 (2011 рік), броньовані машини БТР-82А, БТР-80 та БМД-2, бронеавтомобілі "Рись", "Тигр" та "Мустанг". Криваві злочини на сході України окупанти вчиняли за допомогою реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Торнадо", артилерійських установок "Нона-К", "Піон", "Гвоздика", "Акація", "Гиацинт-Б", "Мста-Б" тощо", – сказав Наєв.

За його словами, також державний кордон України перетнули системи протиповітряної оборони Збройних сил Росії такі, як зенітні комплекси "Панцирь-С1" і "Стріла-10", локаційна станція "Каста-2Е2", переносний ракетний комплекс "Іва".

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Крім цього, зазначив Наєв, противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, міни та вибухові пристрої.

"Уся ця зброя путінського "військторгу" задокументована Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні. Як доказ 28 липня 2018 року безпілотником місії виявлено відразу чотири новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби "Леер-3", "Красуха-2", "Билина" та спеціальний апарат для перешкод безпілотникам "Репелент-1". Дані зразки виготовлені у РФ упродовж останніх років, а деякі, наприклад, "Билина", взагалі має бути прийнятий на озброєння російської армії лише цього року після відповідних випробувань", - зауважив командувач ООС.

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Як бачимо, додав він, така "перевірка війною" проводиться на території незалежної України.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці під Авдіївкою український підрозділ відбив наступ диверсійної групи бойовиків і захоплено кулемет, який за своїм номером не стоїть на озброєнні ЗСУ.

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