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На Донбасі знайшли новітню російську зброю

На Донбасі знайшли новітню російську зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Донбасі присутні нові військові розробки російської армії. Про це повідомляє лабораторія цифрової судової експертизи DFRLab, передає УНН. 

"9 червня 2018 року користувач "ВКонтакте" "Артем Донецьк" розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображено його діяльність як бойовика контрольованих Росією збройних формувань у Донецькій області", - зазначають представники лабораторії.

Саме на цих фото і виявили новітнє російське озброєння. 

"На Донбасі присутня російська система зв'язку та безпеки, яка була розроблена нещодавно. Це радіолокаційна система ідентична російській супутниковій системі "Ауріга-1.2В", яка вийшла у виробництво в 2014 році. Ця система ніколи не була експортована в Україну або використовувалася її збройними силами. Інакше кажучи, вона може бути тільки на сході України через пряму російську допомогу сепаратистам", - сказано у розслідуванні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі зафіксували ознаки використання забороненої лазерної зброї найманцями

Як повідомляв УНН, з початку поточної доби внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі було поранено одного українського військового.

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