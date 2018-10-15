На Донбасі знайшли новітню російську зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Донбасі присутні нові військові розробки російської армії. Про це повідомляє лабораторія цифрової судової експертизи DFRLab, передає УНН.
"9 червня 2018 року користувач "ВКонтакте" "Артем Донецьк" розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображено його діяльність як бойовика контрольованих Росією збройних формувань у Донецькій області", - зазначають представники лабораторії.
Саме на цих фото і виявили новітнє російське озброєння.
"На Донбасі присутня російська система зв'язку та безпеки, яка була розроблена нещодавно. Це радіолокаційна система ідентична російській супутниковій системі "Ауріга-1.2В", яка вийшла у виробництво в 2014 році. Ця система ніколи не була експортована в Україну або використовувалася її збройними силами. Інакше кажучи, вона може бути тільки на сході України через пряму російську допомогу сепаратистам", - сказано у розслідуванні.
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Як повідомляв УНН, з початку поточної доби внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі було поранено одного українського військового.