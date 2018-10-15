Сьогодні на Донбасі поранено військового

"З початку поточної доби внаслідок бойових дій поранено одного українського військового. Наразі він перебуває у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", - сказав Гуцуляк.



За його словами, станом на 9.00 ранку зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Зокрема, обстріли зафіксовано в районі н.п. Широкине, Лебединське, Авдіївка.



Гуцуляк зазначив, що російсько-окупаційні війська вели обстріл захисників України з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Нагадаємо, 14 жовтня бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. В ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом доби два бойовики знищені та чотири поранені.