Сегодня на Донбассе ранено военного

"С начала текущих суток в результате боевых действий ранено одино украинского военного. Сейчас он находится в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказал Гуцуляк.



По его словам, по состоянию на 9.00 утра зафиксировано 3 прицельные враждебные обстрелы. Все они произошли на Донецком направлении. В частности, обстрелы зафиксировано в районе н.п. Широкино, Лебединский, Авдеевка.



Гуцуляк отметил, что российско-оккупационные войска вели обстрел защитников Украины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Напомним, 14 октября боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и четыре ранены.