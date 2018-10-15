На Донбассе нашли новое российское оружие

"9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность как боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области", - отмечают представители лаборатории.



Именно на этих фото и обнаружили новейшее российское вооружение.



"На Донбассе присутствует российская система связи и безопасности, которая была разработана недавно. Это радиолокационная система идентична российской спутниковой системе "Аурига-1.2В", которая вышла в производство в 2014 году. Эта система никогда не была экспортирована в Украину или использовалась ее вооруженными силами. Иначе говоря, она может быть только на востоке Украины через прямую российскую помощь сепаратистам", - говорится в расследовании.



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Как сообщал УНН, с начала текущих суток вследствие обстрелов боевиков на Донбассе было ранено один украинского военного.



