На Донбассе нашли новое российское оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На Донбассе присутствуют новые военные разработки российской армии. Об этом сообщает лаборатория цифровой судебной экспертизы DFRLab, передает УНН.
"9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность как боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области", - отмечают представители лаборатории.
Именно на этих фото и обнаружили новейшее российское вооружение.
"На Донбассе присутствует российская система связи и безопасности, которая была разработана недавно. Это радиолокационная система идентична российской спутниковой системе "Аурига-1.2В", которая вышла в производство в 2014 году. Эта система никогда не была экспортирована в Украину или использовалась ее вооруженными силами. Иначе говоря, она может быть только на востоке Украины через прямую российскую помощь сепаратистам", - говорится в расследовании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе зафиксировали признаки использования запрещенной лазерного оружия наемниками
Как сообщал УНН, с начала текущих суток вследствие обстрелов боевиков на Донбассе было ранено один украинского военного.