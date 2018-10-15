В ООС перечислили типы российского оружия в руках боевиков на Донбассе

"В частности, подтверждено, что с 2014 года и до сих пор были переданы танки модификаций Т-72Б (образец 1989 года), Т-72БА (1999 год), Т-72Б3 (2011 год), бронированные машины БТР-82А, БТР-80 и БМД-2, бронеавтомобили "Рысь", "Тигр" и "Мустанг". Кровавые преступления на востоке Украины оккупанты совершали с помощью реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Торнадо", артиллерийских установок "Нона-К" , "Пион", "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и т.д.", - сказал Наев.



По его словам, также государственную границу Украины пересекли системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России такие, как зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Стрела-10", локационная станция "Каста-2Е2", переносной ракетный комплекс "Ива".



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Кроме этого, отметил Наев, противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, мины и взрывные устройства.



"Все это оружие путинского "военторга" задокументировано Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине. В качестве доказательства 28 июля 2018 года беспилотником миссии обнаружено сразу четыре новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-3", "Красуха-2", "Былина" и специальный аппарат для препятствий беспилотникам "Репеллент-1". Данные образцы изготовлены в РФ в последние годы, а некоторые, например, "Былина", вообще должен быть приняты на вооружение российской армии только в этом году после соответствующих испытаний", - отметил командующий ООС.



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Как видим, добавил он, такая "проверка войной" проводится на территории независимой Украины.



Как сообщал УНН, сегодня утром под Авдеевкой украинское подразделение отразили наступление диверсионной группы боевиков и захватили пулимет, который по своему номеру не стоит на вооружении ВСУ.