В ООС перечислили типы российского оружия в руках боевиков на Донбассе

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 64244 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116943 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124931 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139964 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130185 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178151 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118281 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141787 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 42637 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 33267 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 29717 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 49540 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

12:46 • 28085 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 142919 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 178151 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186411 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 197014 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 164720 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106585 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110888 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112844 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112162 просмотра
Актуальное
В ООС перечислили типы российского оружия в руках боевиков на Донбассе

В ООС перечислили типы российского оружия в руках боевиков на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Боевики в Донбассе используют десятки типов вооружения российского производства, в том числе новейшие системы, которые еще не приняты на вооружение в Вооруженные силы Российской Федерации и проходят "испытания" на востоке Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявил командующий ООС Сергей Наев, передает УНН.

"В частности, подтверждено, что с 2014 года и до сих пор были переданы танки модификаций Т-72Б (образец 1989 года), Т-72БА (1999 год), Т-72Б3 (2011 год), бронированные машины БТР-82А, БТР-80 и БМД-2, бронеавтомобили "Рысь", "Тигр" и "Мустанг". Кровавые преступления на востоке Украины оккупанты совершали с помощью реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Торнадо", артиллерийских установок "Нона-К" , "Пион", "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и т.д.", - сказал Наев.

По его словам, также государственную границу Украины пересекли системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России такие, как зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Стрела-10", локационная станция "Каста-2Е2", переносной ракетный комплекс "Ива".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе нашли новое российское оружие

Кроме этого, отметил Наев, противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, мины и взрывные устройства.

"Все это оружие путинского "военторга" задокументировано Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине. В качестве доказательства 28 июля 2018 года беспилотником миссии обнаружено сразу четыре новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-3", "Красуха-2", "Былина" и специальный аппарат для препятствий беспилотникам "Репеллент-1". Данные образцы изготовлены в РФ в последние годы, а некоторые, например, "Былина", вообще должен быть приняты на вооружение российской армии только в этом году после соответствующих испытаний", - отметил командующий ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе зафиксировали признаки использования запрещенного лазерного оружия наемниками

Как видим, добавил он, такая "проверка войной" проводится на территории независимой Украины.

Как сообщал УНН, сегодня утром под Авдеевкой украинское подразделение отразили наступление диверсионной группы боевиков и захватили пулимет, который по своему номеру не стоит на вооружении ВСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы