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Відсоток прихильників “русского мира” на окупованому Донбасі знижується - Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Незважаючи на російський вплив в непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей, відсоток прихильників “русского мира” там знижується. Про це заявив в інтерв’ю командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

“За роки, що минули від початку бойових дій на Сході України, у світогляді місцевого населення багато чого змінилося. Дедалі більше мешканців цього регіону вважають себе українцями та асоціюють своє майбутнє з Україною. Так, Донбас має свою специфіку. Тут даються взнаки різні фактори: і вплив російської пропаганди, і певні нюанси історичного розвитку цього індустріального регіону, й багато інших чинників. І хоча російська пропагандистська машина й далі намагається робити свою „чорну“ справу, відсоток прихильників „руского міра“ на тимчасово окупованих територіях знижується”, — запевнив він.

Наєв пояснив, що це відбувається через тотальне зубожіння, відсутність роботи та пристойної зарплатні, космічні ціни на все, починаючи з продуктів харчування й закінчуючи товарами широкого вжитку та побутовою технікою. “Все це аж ніяк не сприяє підвищенню довіри до окупаційних адміністрацій, керованих Кремлем”, — додав командувач ООС.

Нагадаємо, в ООС перерахували типи російської зброї в руках бойовиків на Донбасі.

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