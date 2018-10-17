Відсоток прихильників “русского мира” на окупованому Донбасі знижується - Наєв

“За роки, що минули від початку бойових дій на Сході України, у світогляді місцевого населення багато чого змінилося. Дедалі більше мешканців цього регіону вважають себе українцями та асоціюють своє майбутнє з Україною. Так, Донбас має свою специфіку. Тут даються взнаки різні фактори: і вплив російської пропаганди, і певні нюанси історичного розвитку цього індустріального регіону, й багато інших чинників. І хоча російська пропагандистська машина й далі намагається робити свою „чорну“ справу, відсоток прихильників „руского міра“ на тимчасово окупованих територіях знижується”, — запевнив він.

Наєв пояснив, що це відбувається через тотальне зубожіння, відсутність роботи та пристойної зарплатні, космічні ціни на все, починаючи з продуктів харчування й закінчуючи товарами широкого вжитку та побутовою технікою. “Все це аж ніяк не сприяє підвищенню довіри до окупаційних адміністрацій, керованих Кремлем”, — додав командувач ООС.

Нагадаємо, в ООС перерахували типи російської зброї в руках бойовиків на Донбасі.