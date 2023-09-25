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С сегодняшнего дня отменены дневные ограничения движения грузовиков в Одесской области

С сегодняшнего дня отменены дневные ограничения движения грузовиков в Одесской области

Киев • УНН

 • 282366 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. С сегодняшнего дня в Одесской области отменены ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток. Об этом в своем Telegram сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Цитата

"Вниманию водителей грузовиков, движущихся по автодорогам Одесской области. В соответствии с совместным приказом председателя Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ «Одесса» с 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области", - написал Кипер.

При этом, пропуски на движение по территории Одесской области в комендантский час, выданные до 25 сентября, продолжают действовать, уточнил Кипер. И добавил, что ОВА будет продолжать выдавать соответствующие пропуски.

Также Кипер порекомендовал предприятиям, занимающимся перевозкой зерновых, масличных и других грузов могут обратиться в Одесский ОВА для консультации и дальнейшего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.

Напомним

Летние запреты на движение грузовиков в Одесской области действовали с 10 июля.

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