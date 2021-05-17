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С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий - Минцифры

Киев • УНН

 • 13490 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий. Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время выступления на Diia Summit, передает корреспондент УНН.

С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий - Минцифры

Цитата

“С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий. Важная социальная миссия, ведь украинцы на временно оккупированных территориях имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг”, — сказал Вискуп.

Детали

Также по словам замминистра, к улучшению сервиса еМалятко присоединилась Укрпочта. Теперь родители могут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении после его заказа онлайн сразу домой.

Цифровое свидетельство о рождении доступно родителям в “Дие”.

По словам Вискуба, по состоянию на сейчас более 92 тысяч украинских семей с младенцем воспользовались сервисом еМалятко. За последний месяц 83% из всех семей с новорожденными детьми воспользовались сервисами еМалятко.

Справка

По данным Минцифры, сегодня 10 миллионов украинских граждан пользуются услугами “Дия”.

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