С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий. Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время выступления на Diia Summit, передает корреспондент УНН.
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“С сегодняшнего дня сервис еМалятко доступен для жителей временно оккупированных территорий. Важная социальная миссия, ведь украинцы на временно оккупированных территориях имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг”, — сказал Вискуп.
Детали
Также по словам замминистра, к улучшению сервиса еМалятко присоединилась Укрпочта. Теперь родители могут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении после его заказа онлайн сразу домой.
Цифровое свидетельство о рождении доступно родителям в “Дие”.
По словам Вискуба, по состоянию на сейчас более 92 тысяч украинских семей с младенцем воспользовались сервисом еМалятко. За последний месяц 83% из всех семей с новорожденными детьми воспользовались сервисами еМалятко.
Справка
По данным Минцифры, сегодня 10 миллионов украинских граждан пользуются услугами “Дия”.