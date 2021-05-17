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Відсьогодні сервіс єМалятко доступний для мешканців тимчасово окупованих територій - Мінцифри

Київ • УНН

 • 13490 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Відсьогодні сервіс єМалятко доступний для мешканців тимчасово окупованих територій. Про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб під час виступу на Diia Summit, передає кореспондент УНН.

Відсьогодні сервіс єМалятко доступний для мешканців тимчасово окупованих територій - Мінцифри

Цитата

“Відсьогодні сервіс єМалятко є доступним для мешканців тимчасово окупованих територій. Важлива соціальна місія, адже українці на тимчасово окупованих територіях мають додаткові труднощі для отримання державних послуг”, — сказав Вискуп.

Деталі

Також зі слів заступника міністра, до покращення сервісу єМалятко долучилась Укрпошта. Відтепер батьки можуть отримати оригінал паперового свідоцтва про народження після його замовлення онлайн одразу додому.

Цифрове свідоцтво про народження доступне батькам у “Дії”.

Зі слів Вискуба, станом на зараз понад 92 тисячі українських родин з немовлям скористались сервісом єМалятко. За останній місяць 83% з усіх родин з новонародженими дітьми скористались сервісами єМалятко.

Довідково

За даними Мінцифри, на сьогодні 10 мільйонів українських громадян користуються послугами “Дії”.

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