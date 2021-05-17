Послугами "Дії" користуються 10 млн українців - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На сьогодні 10 мільйонів українських громадян користуються послугами “Дії”. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час виступу на “Diia Summit”, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні продуктами Мінцифри більше ніж за рік користуються 10 млн користувачів”, — сказав Федоров.
Деталі
Як зазначив перший заступник міністра Олексій Вискуб, мобільний застосунок “Дія 2.0” був лідером маркетів, протягом півроку користувачами застосунку стали понад 5 млн українців.
Так, сьогодні проходить презентація нових електронних послуг та документів у Дії. Участь у заходів взяв зокрема і Президент Володимир Зеленський.
“Сьогодні — знаковий день, коли ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. Цей крок — запуск в „Дія“ електронних петицій”, — розповів він під час відкриття презентації.
Що було раніше
Минулого тижня у Києві за участі Президента Володимира Зеленського відбулось офіційне відкриття “Кіберцентру UA30”, що реагуватиме на кіберінциденти.