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Услугами "Дия" пользуются 10 млн украинцев - Федоров

Киев • УНН

 • 26610 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня 10 миллионов украинских граждан пользуются услугами “Дия”. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время выступления на “Diia Summit”, передает корреспондент УНН.

Услугами "Дия" пользуются 10 млн украинцев - Федоров

Цитата

“На сегодняшний день продуктами Минцифры больше чем за год пользуются 10 млн пользователей”, — сказал Федоров.

Детали

Как отметил первый заместитель министра Алексей Вискуб, мобильное приложение “Дия 2.0” было лидером маркетов, в течение полугода пользователями приложения стали более 5 млн украинцев.

Так, сегодня проходит презентация новых электронных услуг и документов в Дие. Участие в мероприятии принял числе и Президент Владимир Зеленский.

“Сегодня — знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. Этот шаг — запуск в „Дия“ электронных петиций ”, - рассказал он во время открытия презентации.

Что было раньше

На прошлой неделе в Киеве при участии Президента Владимира Зеленского состоялось официальное открытие “Киберцентра UA30”, который будет реагировать на киберинциденты.

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