С сегодняшнего дня регистрация земель будет происходить по принципу экстерриториальности - Госгеокадастр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С сегодняшнего дня, 3 июля, регистрация земельными регистраторами будет осуществляться по принципу экстерриториальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Держгеокадастру.
"Регистрация земельными регистраторами с 3 июля 2020 года будет происходить по принципу экстерриториальности. Главная цель этого пилотного проекта, который восстанавливает работу после устранения обнаруженных недостатков - это невозможность вмешательства в процесс принятия решения регистратором", - указано в сообщении.
Отмечается, одним из вопросов, которые решены в процессе пилотного проекта по внедрению экстерриториальной регистрации земельных участков, является сокращение срока рассмотрения документов до 7 дней.
"При подаче документов система самостоятельно выбирает структурное подразделение Госгеокадастра, который будет рассматривать документы, и это подразделение может быть из любого региона страны. Нивелируется коррупционная составляющая личных договоренностей между земельным регистратором и тем, кто подает документы", - сказал глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
Указано, что Донецкая и Луганская области исключены из пилотного проекта, поскольку на части территории областей органы Госгеокадастра не осуществляют свои полномочия.
Напомним, в Госгеокадастре рассказали, сколько зарегистрировали земельных участков.