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Відсьогодні реєстрація земель відбуватиметься за принципом екстериторіальності - Держгеокадастр

Відсьогодні реєстрація земель відбуватиметься за принципом екстериторіальності - Держгеокадастр

Київ • УНН

 • 13156 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Відсьогодні, 3 липня, реєстрація земельними реєстраторами буде здійснюватись за принципом екстериторіальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держгеокадастру.

“Реєстрація земельними реєстраторами з 3 липня 2020 року буде відбуватися за принципом екстериторіальності. Головна мета цього пілотного проекту, який відновлює роботу після усунення виявлених недоліків – це унеможливлення втручання в процес прийняття рішення реєстратором”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, одним із питань, які вирішені в процесі пілотного проекту з впровадження екстериторіальної реєстрації земельних ділянок, є скорочення терміну розгляду документів до 7 днів.

"При подачі документів система самостійно обирає структурний підрозділ Держгеокадастру, який розглядатиме документи, і цей підрозділ може бути з будь-якого регіону країни. Нівелюється корупційна складова особистих домовленостей між земельним реєстратором та тим, хто подає документи", – сказав голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Вказано, що Донецька та Луганська області виключені із пілотного проекту, оскільки на частині території областей органи Держгеокадастру не здійснюють свої повноваження.

Нагадаємо, у Держгеокадастрі розповіли, скільки зареєстрували земельних ділянок.

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