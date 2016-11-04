Ответственность за взрыв в Турции взяла на себя "РПК"

Взрыв заминированного грузовика утром 4 ноября унес жизни восьми человек, в том числе двух сотрудников полиции.

Уничтожен один из террористов, участвовавших в организации взрыва.

В больницу обратились более 100 человек. Террористы использовали более одной тонны взрывчатки.

Взрыв нанес серьезный ущерб близлежащим зданиям.