Ответственность за взрыв в Турции взяла на себя "РПК"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Рабочая партия Курдистана" взяла на себя ответственность за взрыв у здания управления сил безопасности в турецкой провинции Диярбакыр, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Взрыв заминированного грузовика утром 4 ноября унес жизни восьми человек, в том числе двух сотрудников полиции.
Уничтожен один из террористов, участвовавших в организации взрыва.
В больницу обратились более 100 человек. Террористы использовали более одной тонны взрывчатки.
Взрыв нанес серьезный ущерб близлежащим зданиям.