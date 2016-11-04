Відповідальність за вибух в Туреччині взяла на себе "РПК"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. "Робітнича партія Курдистану" взяла на себе відповідальність за вибух біля будівлі управління сил безпеки в турецькій провінції Діярбакир, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Вибух замінованої вантажівки вранці 4 листопада забрав життя вісьмох людей, в тому числі двох співробітників поліції.
Знищений один з терористів, які брали участь в організації вибуху.
У лікарні звернулися понад 100 осіб. Терористи використовували більше однієї тонни вибухівки.
Вибух завдав серйозної шкоди прилеглим будівлям.