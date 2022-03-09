Ответ будет быстрым: Зеленский пригрозил политикам, которые ищут "ниточки" в Россию

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“Мы получаем много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие - вновь работают на раскол, вопреки единству”, - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что видит действия преступников. Он добавил, что если услышит еще один сигнал - ответ будет быстрым, как и положено в военное время.

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По словам советник руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, сотрудники Федеральной службы безопасности России экстренно вывезли свои семьи с временно оккупированного Крыма и срочно продают там свои квартиры.



