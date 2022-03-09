Ответ будет быстрым: Зеленский пригрозил политикам, которые ищут "ниточки" в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил быстрым ответом украинским политикам, которые продолжают работать на раскол Украины и ищут “ниточки” в Россию. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет УНН.
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“Мы получаем много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие - вновь работают на раскол, вопреки единству”, - заявил Зеленский.
Детали
Президент отметил, что видит действия преступников. Он добавил, что если услышит еще один сигнал - ответ будет быстрым, как и положено в военное время.
Добавим
По словам советник руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, сотрудники Федеральной службы безопасности России экстренно вывезли свои семьи с временно оккупированного Крыма и срочно продают там свои квартиры.