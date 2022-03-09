Відповідь буде швидкою: Зеленський пригрозив політикам, які шукають "ниточки" в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пригрозив швидкою відповіддю українським політикам, які продовжують працювати на розкол України та шукають “ниточки” в Росію. Про це він сказав у своєму відеозверненні, пише УНН.
Цитата
“Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь власну вигоду... Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші – знов працюють на розкол, всупереч єдності”, - заявив Зеленський.
Деталі
Президент наголосив на тому, що бачить дії злочинців. Він додав, що якщо почує ще один сигнал - відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час.
Додамо
За словами радник керівника Офісу президента Олексія Арестовича, співробітники Федеральної служби безпеки Росії екстрено вивезли свої сім'ї з тимчасово окупованого Криму і терміново продають там свої квартири.