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Восстановление ментального здоровья: Елена Зеленская назвала тему третьего Саммита первых леди и джентльменов

Киев • УНН

 • 2114778 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская пригласила жену премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшату Мути на третий Саммит первых леди и джентльменов во время своего визита в Соединенное Королевство. Также госпожа Зеленская отметила, что темой саммита будет восстановление ментального здоровья, пишет УНН со ссылкой на Instagram первой леди.

Цитата

"Не менее важный аспект восстановления - ментальное здоровье. Именно оно станет темой нашего третьего Саммита первых леди и джентльменов, который традиционно проведем в этом году в Киеве. Рада была лично передать госпоже Мурти приглашение на него" - пишет госпожа Зеленская.

Детали

Елена Зеленская отметила, что из года в год саммит укрепляет роль первых леди и джентльменов, ведь вместе они становятся более активными, чтобы менять мир к лучшему. Так же, как это сейчас делает Украина.

Также во время встречи Ашката Мути выразила слова поддержки и сказала: "Мы обучаем ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми".

Жена премьера Великобритании Риши Сунака, как отмечает госпожа Зеленская, как раз посетила украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании.

Елена Зеленская выразила слова благодарности за поддержку от военной и гуманитарной до культурной: Евровидение, которое Украина завоевала в прошлом году, организует Великобритания.

Напомним

Госпожа Зеленская прибыла в Великобританию на коронацию Чарльза III, где также встретилась с премьер-министром Соединенного Королевства и его женой.

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