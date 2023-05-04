Відновлення ментального здоров’я: Олена Зеленська назвала тему третього Саміту перших леді та джентльменів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська запросила дружину прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака Акшату Муті на третій Саміт перших леді та джентльменів під час свого візиту до Сполученого Королівства. Також пані Зеленська зауважила, що темою саміту буде відновлення ментального здоров’я, пише УНН з посиланням на Instagram першої леді.
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"Не менш важливий аспект відновлення – ментальне здоров’я. Саме воно стане темою нашого третього Саміту перших леді та джентльменів, який традиційно проведемо цьогоріч у Києві. Рада була особисто передати пані Мурті запрошення на нього" - пише пані Зеленська.
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Олена Зеленська наголосила, що з року в рік саміт зміцнює роль перших леді та джентльменів, адже разом вони стають більш активними, аби змінювати світ на краще. Так само, яке це зараз робить Україна.
Також під час зустрічі Ашката Муті висловила слова підтримки та сказала: "Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими".
Дружина прем’єра Великобританії Ріші Сунака, як зазначає пані Зеленська, якраз відвідала українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.
Олена Зеленська висловила слова подяки за підтримку від військової та гуманітарної до культурної: Євробачення, яке Україна виборола торік, організовує Британія.
Нагадуємо
Пані Зеленська прибула до Великобританії на коронацію Чарльза III, де також зустрілась з прем’єр-міністром Сполученого Королівства та його дружиною.