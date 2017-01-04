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12 марта, 19:49 • 110483 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 144544 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 122137 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118900 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 148603 просмотра

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12 марта, 08:46 • 116166 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122687 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130509 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144775 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Отношения между Украиной и Китаем являются взаимовыгодным сотрудничеством - Президент

Отношения между Украиной и Китаем являются взаимовыгодным сотрудничеством - Президент

Киев • УНН

 • 6308 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Дипломатические отношения между Украиной и Китайской Народной Республикой - это равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом рассказал Президент Петр Порошенко, поздравляя главу КНР Си Цзиньпина с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Уверен, что главными достижениями четвертьвековой истории взаимоотношений наших государств есть крепкая дружба украинского и китайского народов, взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, уважение друг к другу, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все это - надежная основа для дальнейшего плодотворного развития стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой", - отметил Глава государства.

Украинские Национальные Новости

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