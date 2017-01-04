Отношения между Украиной и Китаем являются взаимовыгодным сотрудничеством - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Дипломатические отношения между Украиной и Китайской Народной Республикой - это равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом рассказал Президент Петр Порошенко, поздравляя главу КНР Си Цзиньпина с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Уверен, что главными достижениями четвертьвековой истории взаимоотношений наших государств есть крепкая дружба украинского и китайского народов, взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, уважение друг к другу, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все это - надежная основа для дальнейшего плодотворного развития стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой", - отметил Глава государства.