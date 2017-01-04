Відносини між Україною та Китаєм є взаємовигідною співпрацею - Президент

"Упевнений, що головними надбаннями чвертьвікової історії взаємин наших держав є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою", - зазначив Глава держави.