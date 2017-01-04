Відносини між Україною та Китаєм є взаємовигідною співпрацею - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Дипломатичні відносини між Україною та Китайською Народною Республікою – це рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Про це розповів Президент Петро Порошенко, вітаючи голову КНР Сі Цзіньпіна із 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між обома країнами, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Упевнений, що головними надбаннями чвертьвікової історії взаємин наших держав є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою", - зазначив Глава держави.