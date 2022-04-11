Отказ от российской кровавой нефти является первоочередной задачей - Олег Устенко

Детали

Олег Устенко отметил, что российский экспорт сырой нефти фактически неуклонно возрастал после начала войны в Украине и в прошлом месяце достиг 4,7 млн баррелей, что является рекордным показателем со времен пандемии COVID-19.

Цитата

"Путин только на нефти получает 1 миллиард долларов каждый день. Европейские страны даже увеличили импорт российской нефти", - сказал он.

Советник Президента обратил внимание на то, что, например, Германия сейчас имеет самые большие запасы нефти в истории, и, по словам немецкого министра энергетики, будет продолжать импортировать российскую нефть.

Олег Устенко опроверг утверждения о том, что с введением эмбарго на российскую нефть цены на этот энергоноситель в мире начнут существенно расти.

"Некоторые европейские страны опасаются, что может произойти инфляция. Однако на рынке произойдет быстрая коррекция, и цены снова вернутся к приемлемому уровню. Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, заключается в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", - пояснил советник главы государства.

Африканские страны и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

Напомним

Нефть в Украине превращается в кровь: в Финляндии призвали ЕС отказаться от энергетического импорта из рф.