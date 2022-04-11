Відмова від російської кривавої нафти є першочерговим завданням – Олег Устенко

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Олег Устенко зазначив, що російський експорт сирої нафти фактично неухильно зростав після початку війни в Україні й минулого місяця сягнув 4,7 млн барелів, що є рекордним показником із часів пандемії COVID-19.

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"Путін тільки на нафті отримує 1 мільярд доларів щодня. Європейські країни навіть збільшили імпорт російської нафти", – сказав він.

Радник Президента звернув увагу на те, що, наприклад, Німеччина зараз має найбільші запаси нафти в історії, і, за словами німецького міністра енергетики, продовжуватиме імпортувати російську нафту.

Олег Устенко спростував твердження про те, що із запровадженням ембарго на російську нафту ціни на цей енергоносій у світі почнуть суттєво зростати.

"Деякі європейські країни побоюються, що може статися інфляція. Однак на ринку відбудеться швидка корекція, і ціни знову повернуться до прийнятного рівня. Причина, з якої я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив радник Глави держави.

Африканські держави та деякі країни Близького Сходу почали готуватися до збільшення видобутку. Не виключено, що з пропозицією нафти на світовий ринок вийдуть Іран та Венесуела.

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